Libya askeri heyetinin özet jeti Ankara'da düştü! Devlet Bahçeli'den ilk mesaj: 'Böyle bir dönemde düşündürücü...'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak dün (24 Aralık) Türkiye'yi ziyaret eden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve heyetinin de bulunduğu özel jet, Ankara'dan Trablus'a gitmek üzere dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalandıktan 19 dakika sonra Haymana ilçesindeki Kesikkavak köyünde düştü.

Uçakta bulunan Haddad dahil 8 kişi hayatını kaybetti.

KARA KUTU BULUNDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah olay yerine giderek kaza yerinde inceleme yaptı. İnceleme sonrası Yerlikaya, gazetecilere açıklama yaptı.

Yerlikaya, "8 kişi taşıyan uçak teknik arıza nedeniyle geri dönüş yapacağını bildirdi. Saat 20.32'de teknik arıza nedeniyle dönüş bildirdi. Ekipler derhal bölgeye sevk edilmişti. Olay mahaline saat 22.00 sıralarında oluşan jandarma ekiplerince uçağın parçalarına ulaşıldı. Adli ve kriminal süreç devam etmektedir. Enkaz alanı 3 kilometrelik alandan oluşuyor. Olay yerinde yürütülen çalışmalar neticesinde 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazı ve saat 03.20'de kara kutuya ulaşıldı. Libya'dan 20 kişilik heyet geliyor" diye konuştu.

DEVLET BAHÇELİ'DEN İLK MESAJ

Olaya dair Milliyetçi Hareket Partisi (CHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Bahçeli, olayın hem düşündürücü hem üzücü olduğunu kaydetti.

MHP liderinin açıklaması şöyle:

"Resmi bir ziyaret maksadıyla Türkiye’ye gelen, aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile Kara Kuvveleri Komutanı Korgeneral Alfitory Jribil’in de yer aldığı beş kişiden müteşekkil Libya Heyeti’nin dönüş yolculuğu maalesef faciayla sonlanmıştır.

Dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Libya’nın başkenti Trablus’a gitmek üzere havalanan Falcon 50 tipi özel jet Haymana civarında düşmüştür.

Bu elim ve feci olayda Libya Heyeti’nin yanı sıra üç kişiden oluşan mürettebat da hayatını kaybetmiştir. Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eşgüdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde vaki uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür.

Tarihi, siyasi, ekonomik ve köklü ilişkilerimiz olan Libya’nın acısı elbette Türkiye’nin de acısıdır. Bu münasebetle dost ve kardeş ülke Libya’ya taziyelerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum."