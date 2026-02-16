Libya Genelkurmay Başkanı'nın öldüğü uçak kazası... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yeni açıklama!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Aralık 2025’te Libya Genelkurmay Başkanı ile beraberindeki heyeti taşıyan Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalktıktan kısa bir süre sonra radarlardan kaybolarak Haymana’da düşen uçağa ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında Libya Başsavcılığı’nda görevli 1 savcı ve 2 savcı yardımcısıyla toplantı gerçekleştirildiği, uluslararası anlaşmalar ve ikili ilişkiler çerçevesinde bilgi paylaşımında bulunulduğu ve soruşturmalarda gelinen aşamaların karşılıklı olarak değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, kaza kırım raporunun henüz soruşturma dosyasına sunulmadığı kaydedilerek, soruşturma işlemlerinin çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

LİBYA BAŞSAVCILIĞI'NDA TOPLANTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"23 Aralık 2025 tarihinde, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan yerel saatle 20.17’de kalkan ve Libya Genel Kurmay Başkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağın yerel saatle 20.38’de radarlardan kaybolduğu ve Haymana’da düştüğü olayla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında Libya Başsavcılığında yürütülen soruşturmada görevli 1 savcı ve 2 savcı yardımcısı ile toplantı yapılarak uluslararası antlaşmalar ve ikili ilişkiler çerçevesinde bilgi paylaşımı yapılmış, karşılıklı olarak soruşturmalarda gelinen aşamalar değerlendirilmiştir.

Kaza kırım raporu soruşturma dosyasına henüz sunulmamış olup soruşturma işlemlerine çok yönlü ve titizlikle devam edilmektedir."