Libya'da Başbakan Dibeybe de adaylık başvurusu yaptı

22 Kasım 2021 Pazartesi, 14:44

Libya'da 15 Mart 2021'den beri başbakanlık görevini yürüten Abdulhamid Dibeybe, 24 Aralık'ta yapılacak başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı.

Adaylık başvurusu yapan isimler arasında Libya'nın devrilen eski lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi ve General Halife Hafter gibi güçlü isimlerin yanı sıra, Ankara'nın başbakanlık seçimlerinde Dibeybe'ye karşı desteklediği Türkiye’ye yakınlığıyla tanınan Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa da bulunuyor.

İÇ SAVAŞ UYARISI YAPILMIŞTI

Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul’da gazeteciler ile buluşan Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, 24 Aralık'ta Libya’da yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimleri hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Mişri, seçimlerde üzerine anlaşılan ve herkesin benimseyebileceği kanunların olmasını istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Mısır ve Fransa bizi dünyaya ‘seçimleri engelleyen’ taraf olarak tanıtıyor. Kişilere özel hesaplanarak yapılmış yasalar istiyorlar. Halbuki asıl seçim sürecine engel oluşturan, üzerine anlaşmanın imkansız olduğu şartları dayatanlardır. Fransa’nın şu anki duruşunda onu destekleyen sadece Mısır var. Bu iki ülke, kanunlardan yoksun bir seçim süreci istiyor. İtalya, Türkiye ve aramızda bağlantıların olduğu birçok ülke; mevcut seçim kanunlarıyla seçimlerin icra edilmesini ‘kabul edilemez’ olarak nitelendiriyor. Bu ülkeler kanaatini şu şekilde dile getiriyor, ‘Şu anki seçim kanunuyla bir seçim yapılırsa mevcut durumdan daha kötü bir durum oluşabilir’ deniyor. Libya’da bir bölünme ya da iç savaş yaşanılacağı düşünülüyor”