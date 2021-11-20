Libya açıklarında en az 75 göçmen boğularak öldü
Libya açıklarında en az 75 düzensiz göçmenin boğularak öldüğü bildirildi.
Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) hayatta kalan göçmenlerden aktardığına göre, Libya üzerinden Avrupa’ya ulaşmak için Akdeniz’e açılan bir göçmen botunun batması sonucu 75'ten fazla düzensiz göçmen boğularak hayatını kaybetti.
Hayatta kalan 15 göçmenin Libya’nın batısındaki Zuvara kentinde karaya çıkarıldığı belirtildi.
Yaşanan son trajediyle birlikte, bu yıl Orta Akdeniz'de hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 1300'ü geçtiği kaydedildi.
Video Haberler
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
En Çok Okunan Haberler
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Görevden alma ve yeni atama kararları
- 200 bin liralık soruyu görünce yarışmadan çekildi
- Bu da oldu: Boji'ye kumpas!
- Çaresizlikten canına kıydı!
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Reuters'tan çarpıcı 'Erdoğan' yorumu
- 'Ayağına kurşun sıktı'
- Korkutan açıklama: Yarım milyon kişi ölebilir
- Tesla çöktü!