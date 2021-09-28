Lideri cezaevinde bulunan çeteye 3 ilde operasyon

28 Eylül 2021 Salı, 17:08

Emniyetten alınan bilgiye göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar ve Bakırköy’de faaliyet gösteren Ö.K.’nın yönettiği silahlı suç çetesine yönelik yeni bir çalışma yaptı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, elebaşı 30 Nisan’da yapılan operasyonla yakalanan ve tutuklanan çetenin üyeleri hakkında yeni delillere ulaşıldı. Yapılan araştırmalarda, dışarıda kalan çete üyelerinin kamu görevlisi irtibatlarını da kullanarak faaliyetlerine devam ettiği tespit edildi.

Suç örgütünce işlenen “yağma”, “yağma amaçlı tehdit”, “6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet”, “dolandırıcılık” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarına karıştıkları belirlenen yeni şüphelilerin yakalanması için bu sabah İstanbul, Bartın ve Karabük’te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.