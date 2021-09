Likya Kültür Sanat Günleri başlıyor

24 Eylül 2021 Cuma, 11:50

Likya Kültür-Sanat Etkinlikleri ilgili Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli ile Kültür Sosyal İşler Müdürü Halime Ok, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Etkinlikleri uzun zamandır planladıklarını belirten Ok, “Bizler Likya Kültür Sanat Etkinlikleriyle kültürel ve sanatsal faaliyetler üzerinden oluşturulacak aydınlanma havasını Fethiye’nin her mahallesinden köyüne, merkezinden yaylalarına dek birlikte tasarlanacak projeler ile yaymak istiyoruz. İlk olarak bir kültür sanat etkinliği şeklinde organize edeceğimiz birçok yayıncı ve yazarın katılımıyla ortalama 10 gün sürecek bir Kitap Fuarı/Kitap Şenliği yapmak istiyoruz. Fethiye Kitap Günleri adı altında organize edebileceğimiz bu etkinlikler 28 Eylül - 10 Ekim tarihleri arasında olacak. Fethiye’ye gelmesini istediğimiz yazarlarımızın yapacağı atölye ve söyleşilerle yola çıkacağız. Edebiyat, Sanat, Şiir söyleşilerinin yanı sıra ülkemizin içinden geçtiği bu süreci politik-ekonomik-hukuki olarak değerlendirecek birçok değerli gazeteci- yazar, araştırmacı ve siyasetçi konuk edeceğiz. Yerel sanatçılarımızla da birçok etkinlik gerçekleştireceğiz” dedi.

Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli, “28 Eylül- 10 Ekim 2021 tarihleri arasında üçüncüsünü gerçekleştirecek olduğumuz Likya Kültür Sanat Etkinlikleriyle okurlarımızı kitaplarla ve yazarlarla buluşturacağız. Yazarlarımızla gerçekleştirilecek atölye çalışmaları ve söyleşilerle bu süreçte birlikte olacağız. Söyleşilerde ve fuarda Fethiye halkını görmek istiyoruz” dedi.