Likya Yolu'nda kaybolan Çinli turistin cansız bedeni bulundu

6.09.2025 20:29:00
DHA
Muğla'nın Fethiye ilçesi Likya Yolu’nda kaybolan Çin uyruklu Xu Wenkai'nin cansız bedeni bulundu. Turistin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Muğla’nın Fethiye ilçesi Faralya Mahallesi’nde yürüyüş yaparken kaybolan Çinli turist Xu Wenkai’nin (30) cansız bedeni, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Muğla komando tabur komutanlığı timlerinin çalışmasıyla sarp araziden alındı. Cenaze, Fethiye Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

