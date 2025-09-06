Muğla’nın Fethiye ilçesi Faralya Mahallesi’nde yürüyüş yaparken kaybolan Çinli turist Xu Wenkai’nin (30) cansız bedeni, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Muğla komando tabur komutanlığı timlerinin çalışmasıyla sarp araziden alındı. Cenaze, Fethiye Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Likya Yolu'nda kaybolan Çinli turistin cansız bedeni bulundu
6.09.2025 20:29:00
DHA
