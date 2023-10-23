Limak Holding Akbelen'deki ağaç katliamında topu bakanlığa attı: 'Yetki onlarda'

Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Muğla Akbelen'de yaşanan ağaç kıyımına ilişkin, kendi personellerinin hiçbir ağaç kesimi yapmadığını ve bu konuda yetkinin Orman Genel Müdürlüğü’nde olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2023 - 10:47
Limak Holding Akbelen'deki ağaç katliamında topu bakanlığa attı: 'Yetki onlarda'
Abone Ol google-news

Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding'in ortak iştiraki YK Enerji'nin maden sahasını genişletmek için başlattığı ağaç katliamı sürerken, katliama engel olmak isteyen halka ise kolluk güçleri sert müdahalede bulunuyor.

Konuya ilişkin Dünya gazetesinden Jülide Yiğittürk Gürdamar'a konuşan Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Akbelen ile ilgili, kendi personellerinin hiçbir ağaç kesimi yapmadığını ve bu konuda yetkinin Orman Genel Müdürlüğü’nde olduğunu söyledi. Özdemir, "Ağaç kesme yetkisi bakanlıkta" dedi.


Limak Holding Limak akbelen Akbelen Ormanı

İlgili Haberler

Akbelen’deki kolluk kuvvetlerinin şiddetine suç duyurusu

Akbelen’deki kolluk kuvvetlerinin şiddetine suç duyurusu
Akbelen’deki kolluk kuvvetlerinin şiddeti yargıya taşındı

Akbelen’deki kolluk kuvvetlerinin şiddeti yargıya taşındı
İkizköylüler Akbelen Ormanı için mahkemeye yürümüştü: Mahkeme davayı reddetti

İkizköylüler Akbelen Ormanı için mahkemeye yürümüştü: Mahkeme davayı reddetti

En Çok Okunan Haberler