Limak Holding Akbelen'deki ağaç katliamında topu bakanlığa attı: 'Yetki onlarda'

Yayınlanma: 23.10.2023 - 10:47

Güncelleme: 23.10.2023 - 10:47

Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding'in ortak iştiraki YK Enerji'nin maden sahasını genişletmek için başlattığı ağaç katliamı sürerken, katliama engel olmak isteyen halka ise kolluk güçleri sert müdahalede bulunuyor.

Konuya ilişkin Dünya gazetesinden Jülide Yiğittürk Gürdamar'a konuşan Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Akbelen ile ilgili, kendi personellerinin hiçbir ağaç kesimi yapmadığını ve bu konuda yetkinin Orman Genel Müdürlüğü’nde olduğunu söyledi. Özdemir, "Ağaç kesme yetkisi bakanlıkta" dedi.