Limak Holding Akbelen’in ardından Bodrum için harekete geçti

Yayınlanma: 12.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.12.2023 - 04:00

Kızılağaç Mahallesi Gerenkuyu mevkiinde deniz kenarındaki araziyi Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 49 yıllığına ihaleyle tahsis eden Limak, ihale kapsamında alanda otel projesi için başvuruda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinde yer alan bilgiye göre, aldığı yüksek bütçeli kamu ihalelerinden dolayı muhalefetin “beşli çete” olarak adlandırdığı iş insanlarından Nihat Özdemir’in şirketi Limak Holding’in projesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci 8 Aralık’ta başladı.

Projeye onay verilmesi durumunda ormanlık ve doğal sit alanı olarak belirlenen 36 bin metrekarelik bölgede 214 odalı beş yıldızlı otel yapılacak. Turizm tesisi dört bloktan oluşacak. Konaklama birimlerinin yanı sıra alanda havuzlar, restoranlar, spor salonu, spa ve otopark inşa edilecek. 354 milyon 244 bin TL değerindeki proje arkeolojik sit alanına 800 metre mesafede bulunuyor.

Projenin ÇED raporuna göre, proje alanında dokuz farklı memeli türü saptandı. Bunlar arasında uluslararası sözleşmelerle koruma altında bulunan hayvan türleri yer alıyor. Soyu tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku da bölgede tespit edildi. Bu tür Türkiye’nin de imzaladığı Bern Sözleşmesi tarafından da koruma altına alınmıştı.

