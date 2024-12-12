Limak Holding bu kez Balıkesir’de 390 futbol sahası büyüklüğündeki alana göz dikti

Yayınlanma: 12.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.12.2024 - 04:00

AKP iktidarında aldığı kamu ihaleleri ve yaptığı doğa katliamlarıyla gündeme sıklıkla gelen Limak Holding, yeni bir maden için girişimlere başladı. Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nda da kömür için çalışma yürüten şirket şimdi de Balıkesir’i zehirleyecek. Limak Holding bünyesinde yer alan ve yönetiminde Nihat Özdemir’in oğlu Batuhan Özdemir’in yer aldığı Altınordu Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Balya ilçesinde maden kurmak için girişimlere başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 812 sayfalık çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuyla başvuran şirket onay bekliyor.

Hazırlanan ÇED raporunda yer alan bilgilere göre, şirketin bölgede 1724 hektarlık ruhsatı bulunuyor. Şirket şimdilik bunun 276.93 hektarlık bölgesinde altın ve gümüş madeni işletecek. Açık ve yeraltı ocaklarından oluşacak maden, 390 futbol sahası büyüklüğünde alanı kaplayacak. Kuru tarım, mera, orman ve fundalık vasfında olan alanda dinamitle patlatma yöntemi de kullanılacak. Şirket, projeye ait gerekli izinlerin alınmasının ardından 2025’in son çeyreğinden itibaren sahanın hazırlanması ve altyapı çalışmalarına başlayacak. Projenin ekonomoik ömür süresinde açık ocaktan 608 bin 263 ton, yeraltı ocağından da 2 milyon 418 bin ton cevher çıkarılacak. Toplam işletme ömrü 11 yıl olarak belirlendi. Şirket kaynağın bitmesinin ardından ruhsat alanına genişleyebilir.

ZEHİR HAVUZU KURACAK

Alandan çıkarılan maden, kamyonlarla geçici cevher stok sahasına nakledilecek. Ardından cevher zenginleştirme tesisine gönderilecek. Tesis içerisinde siyanürle cevherler yıkanacak. Zenginleştirme aşamasında açığa çıkan atıklar önce kimyasal bozundurma tesisine gönderilecek ve içeriğinde bulunan siyanür kimyasal parçalanacak. Çözünen ağır metaller ise çözünmez bileşikler haline getirilecek. Ardından açığa çıkan proses atık çamuru boru hattıyla atık depolama tesisine taşınacak. Şirket, proje kapsamında kurulacak siyanürlü havuzların, detaylı ÇED raporunda anlatılacağını açıkladı. Şirket bu projesi için 3 milyar 865 milyon TL harcayacak.

MERAYA DA KALKER OCAĞI!

HOLDING bünyesinde yer alan Limak Çimento da Kilis Merkez’deki Kuzuini köyünde maden işletecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “ÇED olumlu” kararı verilen kalker ocağı yurttaşın kullandığı mera arazisine yapılacak. 22.81 hektarlık alanda etkili olacak ocakta yılda 1 milyon 500 bin ton malzeme üretilecek.

Bunun yanında patlatma yönteminin uygulanacağı alan en yakın yerleşim yerine kuş uçuşu 300 metre mesafede. Proje alanı ve çevresinde çeşme, yeraltı kuyu suyu yer alıyor. Bu kaynakların bazıları tarım ve hayvancılıkta kullanılıyor. Alana 165 metre mesafede su kuyusu, 185 metrede çeşme ve 210 metrede ise havuz yer alıyor.