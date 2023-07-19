‘Liman vatandır, satılamaz’

Yayınlanma: 19.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.07.2023 - 04:00

Son olarak Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla özelleştirmenin kabul edilemez olduğunu söyledi. BTS’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Liman vatandır. Vatan satılamaz; limanlar bir ülkenin yurtdışına açılan kapısıdır. Siz evinizin kapısının kontrolünü yabancı birisine verir misiniz; İzmir Limanı’nın bir avuç dolar için satılması kabul edilemez. Batan ekonomiyi düzeltmeye İzmir Limanı’nın satışı çare değildir: 2022 yılında TCDD limanlarından 1.1 milyar TL gelir elde edildi. Kâr eden kurumlar peşkeş çekiliyor.”

BTS Genel Sekreteri İsmail Özdemir, “Demiryollarının en gelir getiren işleri taşımacılık. Buralar özelleştirilince de bu kez ‘bakın demiryolları zarar ediyor, özelleştirelim’ diyorlar. Meyve veren ağacın dallarını keserseniz tabii meyve alamazsınız. Sonra da zarar ediyor demogojisi ile özel sektöre devretmeye çalışırsınız. Biz bunu kabul etmiyoruz. Kurumlar verimli şekilde yönetilmeli. Bu çalışanlardan kaynaklı değil yöneticilerden kaynaklı” diye konuştu.