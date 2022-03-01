Limanda iş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

01 Mart 2022 Salı, 11:33

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Samsun Limanı'nda meydana geldi. Mesai sonrası evine gitmeye hazırlanan saha görevlisi Soner Şimşek, Şevket G. idaresindeki konteyner taşıyıcı iş makinesinin altında kaldı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Şimşek'in cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İş makinesi operatörü Şevket G. (50) ifadesi için Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.