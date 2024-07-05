Limon bahçesinde uyuşturucu yetiştirirken yakalandı

Mersin’de limon bahçesinde uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen şüpheli, polisin operasyonda yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 05.07.2024 - 10:12
Limon bahçesinde uyuşturucu yetiştirirken yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, bir şahsın bahçesindeki limon ağaçlarının arasında uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, ağaçların arasına ekili halde 62 kök Hint keneviri tespit ederken, evde yapılan aramada kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheli M.Ö. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


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