Lise öğrencisi arkadaşı tarafından öldürüldü
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde okul arkadaşı Z.K. (17) tarafından göğsünden bıçaklanan lise öğrencisi Boran Sönmez (16) hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan 17 yaşındaki zanlı ise polis ekipleri tarafından aranıyor.
Olay, saat 14.00 sıralarında Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Değirmendere Mahallesi'nde bulunan Kuşadası Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Z.K. ile 10'uncu sınıf öğrencisi Boran Sönmez arasında okulda henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
Okul çıkışında da süren tartışma sonrası Z.K. ile Sönmez şehirlerarası otobüs terminalinde karşılaştı. İkili arasında tekrar başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada Z.K., cebinden çıkardığı bıçakla Boran Sönmez'i göğsünden yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Boran Sönmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan Z.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Demet Akalın'ın eşi Kurt tehdit edildi
- Erdoğan ve Gül'ün başını ağrıtan mektup
- Doğal gazı yakmayan yandı!
- Davutoğlu kaza geçirdi
- Peker'i Ertele diyerek arayan AKP'li kim?
- İsrail'deki Lut Gölü'nde çırılçıplak poz verdiler
- Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi
- İşte yıl sonunda beklenen dolar/TL kuru
- Belediyedeki yolsuzlukları anlattı, kovuldu!
- Davutoğlu'dan kaza sonrası ilk açıklama