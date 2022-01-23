Lise öğrencisi E.Ç.'nin şüpheli ölümü: Anne ve babası gözaltında

Ankara'nın Mamak ilçesinde, evinde asılı olarak bulunan lise öğrencisi E.Ç.'nin (18) şüpheli ölümü üzerine anne ve babası gözaltına alındı.

(DHA)
23 Ocak 2022 Pazar, 07:34
Lise öğrencisi E.Ç.'nin şüpheli ölümü: Anne ve babası gözaltında
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Olay, dün akşam saatlerinde Bostancık Mahallesi 1580'inci sokaktaki evde meydana geldi.

Lise öğrencisi E.Ç.'nin kendini asarak yaşamına son verdiği ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydaki şüpheler üzerine baba Y.Ç. ve anne H.Ç.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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