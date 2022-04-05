Lise öğrencisi genç kızın acı ölümü
Elazığ’da Harput Kalesi'nden düşen 16 yaşındaki lise öğrencisi kız çocuğu hayatını kaybetti.
Olay, Harput Mahallesi'nde bulunan tarihi Harput Kalesi'nin arka tarafında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balakgazi Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencisi 16 yaşındaki E. Y., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kaleden aşağı düştü.
500 METRE AŞAĞI DÜŞTÜ
Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaklaşık 500 metre aşağı düşen Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Yıldız’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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