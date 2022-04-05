Gazeteci Rauf Gerz'in öldüğü kazada sürücü tutuklandı
Ünlü gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz, önceki gün Sultangazi'de motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Birçok şirketin kurumsal iletişim departmanında üst düzey yöneticilik yapan Gerz'in ölümü basın camiasında büyük üzüntüye sebep olurken; son olarak Gerz'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.
Başta Hürriyet gazetesi olmak üzere birçok şirketin kurumsal iletişim departmanında üst düzey yöneticilik yapan ünlü gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz, Sultangazi'de motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.
Gerz'in ölümü basın camiasında büyük üzüntüye sebep olurken; kazaya dair yeni bir gelişme yaşandı. Gerz'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yüksel Çalkam, tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Kaza, 4 Nisan Pazartesi günü saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde yaşandı. Yüksel Çalkam otomobili ile otoyoldan çıkış yapacağı sırada, sağ tarafında bulunan Rauf Kemal Gerz (56) idaresindeki 34 RG 434 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın etkisi ile sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Yüksel Çalkam, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Çalkam ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yüksel Çalkam, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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