Lise öğrencisi kız, kendisini kaçırmakla tehdit ettiği iddia edilen şahsı köy meydanında vurdu
Kars'ta, 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E. adlı kız, kendisini "Seni kaçırıp, evleneceğim" diye rahatsız ettiği iddia edilen Birdal Doğan'ı (40) köy meydanında tabancayla vurup, öldürdü.
Olay, Arpaçay ilçesi Kardeştepe köyünde, sabah saatlerinde meydana geldi. Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi A.E., bir süredir, iddiaya göre "Seni kaçıracağım, seninle evleneceğim" diyerek kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü Birdal Doğan'ı, köy meydanındaki çeşmenin yanında gördü.
A.E., burada Doğan'ı babasına ait ruhsatsız tabancayla vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine 4 kurşun isabet eden Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Köylülerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EVİNDE GÖZALTINA ALTINDA ALINDI
Doğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri A.E.'yi evinde silahıyla gözaltına aldı. A.E.'nin jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.
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