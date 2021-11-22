Gülse Birsel'den 'Jet Sosyete' paylaşımı: "Kadına şiddet daha da korkunç halde"
Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, senaryosunu kaleme aldığı 2018 yapımı 'Jet Sosyete' dizisinden bir sahneyi paylaştı. "Tam 3 yıl önce bugün yayınlanmış bu sahne" diyen Birsel, "O günden bugüne İstanbul Sözleşmesi feshedildi, kadına şiddet daha da korkunç halde" ifadelerini kullandı.
Son olarak, senaryosunu kaleme aldığı Jest Sosyete dizisinde oynayan ve yeni proje hazırlığında olan Gülse Birsel'den geçmişe dönük bir paylaşım geldi. Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2018 - 2020 yılları arasında izleyiciyle buluşan Jet Sosyete dizinden bir sahne paylaştı.
"Tam 3 yıl önce bugün yayınlanmış bu sahne" ifadelerini kullanan Birsel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla feshedilen İstanbul Sözleşmesi'ne ve Türkiye'de ardı arkası kesilmeyen kadına yönelik şiddete gönderme yaptı.
Birsel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Tam 3 yıl önce bugün yayınlanmış bu sahne. O gün de kadına şiddet gündemde ve gittikçe büyüyen bir sorundu, o sebeple bu sahne çok konuşulup paylaşılmıştı. O günden bugüne İstanbul Sözleşmesi feshedildi, kadına şiddet hala ve hatta daha korkunç halde."
Tam 3 yıl önce bugün yayınlanmış bu sahne. O gün de kadına şiddet gündemde ve gittikçe büyüyen bir sorundu, o sebeple bu sahne çok konuşulup paylaşılmıştı. O günden bu güne İstanbul Sözleşmesi feshedildi, kadına şiddet hala ve hatta daha korkunç halde. https://t.co/x1rOXJF4ba— Gülse Birsel (@gulseyazar) November 21, 2021
Jet Sosyete, senaryosu Gülse Birsel tarafından yazılan bir Türk durum komedisiydi. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği dizinin yönetmenliğini Hakan Algül üstlenmişti. İlk sezonu Star TV'de, ikinci sezonu TV8'de yayımlanan dizi, üçüncü sezon puhutv ve Star TV'de yayımlanmıştı. Dizi 6 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan 59. bölümle final yapmıştı.
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