Lise öğrencisi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Yalova'da 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Doğa Ayşe Gülmez, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

İHA
18 Ocak 2022 Salı, 10:56
Lise öğrencisi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
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Koronavirüse (Covid-19) yakalanan 18 yaşındaki lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Yalova Esvet Sabri Aytaşman Özel Eğitim Meslek Okulu 12. sınıf öğrencisi Doğa Ayşe Gülmez, Covid-19 nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Gülmez, kurtarılamadı.

Doğa Ayşe Gülmez'in cenazesi bugün öğle namazı sonrasında Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda defnedilecek.


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