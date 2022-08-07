Lise öğrencisi oyun oynarken kalp krizi geçirerek öldü
Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Harun Sarı, bilgisayar başında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Kepez ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Atatürk Endüstri Meslek Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Harun Sarı, odasında bilgisayar başında oyun oynadığı sırada fenalaştı.
Başı önüne düşen Sarı'yı, bir süre sonra kız kardeşi Nisa Sarı gördü. Nisa ağabeyinin şaka yaptığını düşünerek, annesi Hatice Sarı'ya haber verdi.
Oğlunun hareketsiz yattığını gören Hatice Sarı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sarı'yı yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Hastanede kontrolleri yapılan Sarı'nın kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi. Sarı'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hatice ve Erdal Sarı çift büyük üzüntü yaşarken, Harun'un cenazesi ikindi vakti Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedilecek.
Video Haberler
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
- Ayakkabısını kaptırdı, metrelerce peşinden koştu
- Boş baklava boş tosttan sonra boş börek...
- Kenan Doğulu konserine polis baskını
- Mezuniyet töreni Devrim'de yapıldı
- Binanın 3. katından düşerek hayatını kaybetti
- İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi demirletildi
- Ukrayna'dan gelen 3 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçecek
- Dere kenarından ördek ve kaz yumurtası topluyor
- İstanbul'da sabaha karşı dev karşılama!
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan KPSS açıklaması
- Valinin 'şeyh' sevgisi
- Emel Sayın'ı yıkan haber: Sosyal medyadan duyurdu
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
- İstanbul Havalimanı'ndaki gofret fiyatı dudak uçuklattı
- 'Yaptığınız zulüm yanınıza kalmaz'
- Mezuniyet töreni Devrim'de yapıldı
- Akşener'den Erdoğan'a 'uyuşturucu' yanıtı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'KPSS' yanıtı