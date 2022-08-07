Lise öğrencisi oyun oynarken kalp krizi geçirerek öldü

07 Ağustos 2022 Pazar, 11:49

Antalya'nın Kepez ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Atatürk Endüstri Meslek Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Harun Sarı, odasında bilgisayar başında oyun oynadığı sırada fenalaştı.

Başı önüne düşen Sarı'yı, bir süre sonra kız kardeşi Nisa Sarı gördü. Nisa ağabeyinin şaka yaptığını düşünerek, annesi Hatice Sarı'ya haber verdi.

Oğlunun hareketsiz yattığını gören Hatice Sarı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sarı'yı yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Hastanede kontrolleri yapılan Sarı'nın kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi. Sarı'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hatice ve Erdal Sarı çift büyük üzüntü yaşarken, Harun'un cenazesi ikindi vakti Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedilecek.