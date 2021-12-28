Lise öğrencisinin acı ölümü
Mersin'de yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 16 yaşındaki lise öğrencisi Nefise Buruk, bir kamyonetin çarpması sonucu yaklaşık 50 metre sürüklendi. Nefise, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Erdemli ilçesi sağlık meslek lisesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencisi Nefise Buruk'a yaya geçidinden karşıya geçtiği sırada A.Y. idaresindeki 33 VNZ 60 plakalı kamyonet çarptı. Yaklaşık 50 metre savrulan genç kız ağır yaralandı.
KURTARILAMADI
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı genç kız, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Buruk'un olay yerinde kalan çantası ve ayakkabıları ise yakınlarına teslim edildi.
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