Liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci tornavida ile yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde lise öğrencileri arasında çıkan tartışmada, bir öğrenci okul arkadaşını tornavida ile yaraladı.

Liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci tornavida ile yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 12:03

Güzeller Mahallesi’nde bulunan Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okul öğrencileri arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışma esnasında öğrencilerden biri eline aldığı tornavida ile okul arkadaşını yaraladı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı öğrenci, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis konuya ilişkin inceleme başlattı.


Etiketler: #Lise #tornavida #kavga #öğrenci

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