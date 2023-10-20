Liselilerin kavgası 'kanlı' bitti
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, 'kız meselesi' nedeniyle lise öğrencileri arasında çıkan kavgada M.S. isimli genç darbedilip, bıçaklandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çayırova ilçesindeki Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSB), aynı okulda eğitim gören lise öğrencileri, kız meselesi nedeniyle sosyal medyada tartıştıktan sonra buluştu.
Gençlerin kavgasında M.S. isimli genç, M.A.G. ve yanındaki ismi öğrenilemeyen 2 kişi tarafından darbedilip, bıçaklandı. Olay sonrasında hastaneye kaldırılan M.S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan, gencin darbedilip, bıçaklanması ise bir başka kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde; M.S.'nin 3 kişi tarafından küfredilerek feci şekilde darbedildiği ve bıçaklandığı anlar yer aldı.
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