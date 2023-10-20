Sarıyer’de 'James Bond gibi bakamazsın' kavgası: 3 gözaltı
İstanbul Sarıyer’de dükkanına girmek isteyen E.A.’ya "Bize James Bond gibi bakamazsın" diyerek bir anda saldıran İ.B., U.B. ve M.B. isimli şahıslar emniyetin çalışmaları sonrası yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi “kasten yaralama” ve “hakaret” suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca haklarında adli kontrol hükümleri uygulandı.
İstanbul'da önceki gün öğle saatlerinde Sarıyer Rumeli Hisarı’nda iddiaya göre, bir vatandaş dükkanına girmek üzere yürürken kaldırımda bekleyen kuryelerle ufak çaplı tartışma yaşanmıştı.
Yaşanan tartışmanın alevlenmesiyle birlikte bir kurye, “Sen bize James Bond gibi bakamazsın” diyerek yurttaşın üzerine yürümüş, ardından şahsa sesini yükseltemeyeceğini söyleyen 3 motokurye, yurttaşı sokak ortasında dabetmişti.
Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda E.A. isimli şahsı darp eden İ.B., U.B. ve M.B. isimli şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, “kasten yaralama” ve “hakaret” suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca haklarında adli kontrol hükümleri uygulandı.
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