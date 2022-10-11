Lisenin 4’üncü kat penceresinden düşen öğrenci yaşamını yitirdi

11 Ekim 2022 Salı, 22:33

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 11’inci sınıf öğrencisi Sudenur Ongun (15), öğrenim gördüğü lisenin 4’üncü kat penceresinden düştü. İlk müdahalesinin ardından Bursa’ya sevk edilen öğrenci hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Orhangazi ilçesi TOKİ bölgesinde meydana geldi. Okul binası tadilatta olduğu için Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu binasında eğitim veren 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Sudenur Ongun, binanın 4’üncü katında bulunan sınıfın açık olan penceresinden düştü.

Bahçede olan öğrencilerin olayı okul idaresine bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ağır yaralanan Ongun, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Lise öğrencisi buradan da ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Sudenur Ongun, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatılırken, polis ekipleri okulda ve öğrencinin düştüğü yerde inceleme yaptı.