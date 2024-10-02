Liste paylaşıldı: Sahte gıda ürünü satan markalar halka açıklanıyor

Yayınlanma: 02.10.2024 - 09:54

Güncelleme: 02.10.2024 - 09:56

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde sahtekarlık yapan markaların anlık olarak yurttaşlara açıklandığı yeni bir web sitesini bugün saat 09.00'da hizmete açtı.

Söz konusu liste "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Bu kapsamda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün tespit edildi. Ayrıca, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün yayımlandı.

Yurttaşlar, site içerisinde yer alan Gıda Kamuoyu Duyurusu sekmesi üzerinden iki farklı kategoriyle karşılaşıyor.

"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında söz konusu ürünler görülebiliyor.

Sitedeki bilgiler anlık olarak güncelleniyor.

BAKAN YUMAKLI AÇIKLAMIŞTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı dün yaptığı açıklamada, “Yarından itibaren de artık anlık olarak veriler burada yer alacak. Tüketicilerimizin doğru, hızlı, şeffaf bilgilendirmesi adına hayata geçireceğimiz bu sistemin hayırlı olmasını diliyorum. Mart 2022 ile 1 Ocak 2024 arasını kapsayan eski sisteme dair son listemizi de yine öncekiler nasıl yayınlandıysa, aynı şekilde, yarın tek bir liste olarak yayınlayacağız. Biz güvenilir gıda konusunu vatandaşımız olmadan yürütemeyiz. Onları sürecin içinde daha çok görmek istiyoruz. Tıpkı karekod uygulamasında olduğu gibi. Firmalara, işletmelere de ‘kendi süreçlerinizi tekrar kontrol edin’ çağrısı yapıyoruz. Bu şekilde marka güveninin oluşması firmalarımız için de bir kazanım olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.