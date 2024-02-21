Listeler teslim edildi: İstanbul için 52 aday yarışacak

Aday listeleri seçim kurullarına teslim edildi. Buna göre İBB için 52 aday seçimde yarışacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 09:49
Listeler teslim edildi: İstanbul için 52 aday yarışacak
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Siyasi partiler, 31 Mart yerel seçimlerinde gösterecekleri aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti.

Buna göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 22 siyasi parti adayı ile 30 bağımsız aday yarışacak.

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İstanbul için yarışacak adaylardan bazıları ise şöyle:

CHP: Ekrem İmamoğlu

Cumhur İttifakı: Murat Kurum

İYİ Parti: Buğra Kavuncu

Saadet ve Gelecek Partisi: Birol Aydın

DEM Parti: Meral Danış Beştaş - Murat Çepni

Zafer Partisi: Azmi Karamahmutoğlu

Millet Partisi: Hasan Hüsnü Güner

Liberal Demokrat Parti: Merve Karataş

Memleket Partisi: Berk Hacıgüzeller

DEVA Partisi: İdris Şahin

Adalet Birlik Partisi: Muharrem Mutlu

Vatan Partisi: İbrahim Okan Özkan

Bağımsızlardan bazı isimler de şu şekilde: 

Taylan Yıldız, Hülya Kavuzlu Karaman, Bilen Akpınar, İshak Akbay.


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