Uşak 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Uşak'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Uşak'ta AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 16:22
Uşak 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Uşak'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Uşak Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 5 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Uşak'ta Mehmet Çakın Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 UŞAK'TA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

AK PARTİ

Göz Atın
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Iğdır 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Iğdır'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Iğdır 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Iğdır'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Mehmet Çakın

50.934 %39,11

İYİ PARTİ

Muhammet Gür

49.172 %37,76

MHP

Muhammet Fatih Erdoğan

14.015 %10,76

CHP

Asım Kalelioğlu

13.528 %10,39

SAADET

1.605 %1,23

DSP

284 %0,22

DP

258 %0,20

BTP

174 %0,13

VATAN

133 %0,10

TKP

123 %0,09


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