Uşak 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Uşak'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Uşak'ta AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Uşak Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 5 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Uşak'ta Mehmet Çakın Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 UŞAK'TA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
AK PARTİ
Göz Atın
Mehmet Çakın
50.934 %39,11
İYİ PARTİ
Muhammet Gür
49.172 %37,76
MHP
Muhammet Fatih Erdoğan
14.015 %10,76
CHP
Asım Kalelioğlu
13.528 %10,39
SAADET
1.605 %1,23
DSP
284 %0,22
DP
258 %0,20
BTP
174 %0,13
VATAN
133 %0,10
TKP
123 %0,09
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