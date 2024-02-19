Van 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Van'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Van'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 16:26
Van 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Van'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Van Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 13 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Van'da Bedia Özgökçe Ertan Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 VAN'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

HDP

Göz Atın
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Bedia Özgökçe Ertan

260.495 %53,83

AK PARTİ

Necdet Takva

196.040 %40,51

CHP

Nurettin Beyaz

9.191 %1,90

SAADET

9.081 %1,88

İYİ PARTİ

Serkan Saygın

5.345 %1,10

DSP

1.898 %0,39

TKP

728 %0,15

BTP

679 %0,14

VATAN

448 %0,09


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