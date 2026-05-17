Litvanyalı boksör, telefonunu şarja takmadı diye tur şoförünü darbetti

15 Mayıs’ta Serik ilçesi Kadriye Mahallesi’nde müşterisini otelden alıp, Antalya'ya götürmek üzere yola çıkan tur şoförü Mehmet Özkan, araçta saldırıya uğradı. Aldığı müşterinin kendisini yumruklayarak darbettiğini anlatan Mehmet Özkan, hayatta kaldığı için şanslı olduğunu aktardı.

Yaklaşık 15 yıldır turizm sektöründe şoför olarak çalıştığını anlatan Mehmet Özkan, yaşadığı olayı şöyle anlattı:

“Olayın olduğu gün Belek'te beş yıldızlı bir otelde müşteri olduğu tarafıma iletildi. Otele gittim bir erkek, bir bayan aracıma bindi. Arkada oturan çiftten erkek müşteri, telefonunu sağ koltuğa bıraktı. Bir süre sonra telefonu alıp baktı. Bir şey söyledi. Tahminime göre şarj yapmamı istemiş. Bir anda arkamdan yumruk atmaya başladı. Yaklaşık 80 kilometre hızla seyir halindeydik ve bana vurmaya devam etti. Bir an direksiyon hakimiyetini kaybettim, araç yolda sağa sola gitmeye başladı. Zor da olsa aracı kaza yapmadan sağa çekip durdurdum. Araç durunca kemeri söküp araçtan inmeye çalıştım ama inmeme izin vermedi ve vurmaya devam etti. Yanındaki kız arkadaşı da engel olmaya çalıştı ama dinlemedi. Bir an durunca fırsat bilip aşağı inmeye çalıştım. O benden önce inip kapımı açtı ve yumruklamaya devam etti. Yere düştüm, durmadı. Bir an baygınlık geçirdim. Yoldan geçen ve olayı gören vatandaşlar beni şahsın elinden alıp onu engellemiş ve durumu polise bildirmişler. Olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri gelmiş. Beni ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne getirmişler. Yaklaşık 7-8 saat acilde gözlem odasında kaldım. Hastanedeki tedavimin ardından polise şikayetçi oldum."

'BOKSÖR OLDUĞUNU POLİS MERKEZİNDE ÖĞRENDİM'

Kendisini darbeden kişinin Litvanyalı boksör Robertas Kotas olduğunu polis merkezinde öğrendiğini dile getiren Özkan, “İfade esnasında polisler 'Sen bu şahsın elinden nasıl kurtulmuşsun' dediler. 'Hayırdır' dedim, şahsın milli boksör olduğunu o zaman öğrendim. Daha sonra avukatım aracılığıyla maddi, manevi dava açtım" diye konuştu.

'MİLLİ BOKSÖR ÜNVANINI SİLDİRMEK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM'

Yaşanan olayın sadece kendisine saldırı olmadığını ifade eden Özkan, “Şahıs araç kullanırken bana saldırdığı an kaza yapacağız diye çok korktum. Araçta üç kişiydik, kaza olsaydı üçümüz de yaralanabilirdik. Karşıdan veya arkamızdan gelen diğer araçların da kaza yapmasına sebep olabilirdik. O an şahsın dilini anlamamış olabilirim, belki 'Telefonu şarja tak' demiş olabilir. Ancak bu saldırıyı hak etmedim. Gerekirse onun 'milli boksör' ünvanını sildireceğiz. Gerekirse konuyu uluslararası mahkemeye taşıyacağız. 15 yıldır turizm sektöründe ilk defa başıma böyle bir olay geldi. Telefonu şarja koymamanın karşılığı bu olmamalı. Bizler yurt içinden, yurt dışından gelen misafirlerimize hürmet ediyoruz ve en güzel hizmeti sunmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Şoför Mehmet Özkan'ın avukatı Cemal Karacan ise “Şahıs müvekkilime, direksiyon başında seyir halindeyken saldırıda bulunmuştur. Kendisinden davacı olduk. Bu basit yaralamadan öte bir olay. Adli kontrol için başvuruda bulunduk. Şahsın kendisi hala Belek'te kız arkadaşı ile birlikte tatiline devam ediyor. Boksör Robertas Kotas tarafından yapılan saldırıda Mehmet Özkan, sol gözünden, kafasından, kaburgasından, kolu ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı" dedi.