Liz Truss, İngiltere'nin yeni başbakanı olması halinde göçmenleri Türkiye'ye göndermek için çalışacak

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:39

The Times'ın haberine göre, Dışişleri Bakanı Liz Truss, milletvekilleri ile gerçekleştirdiği özel bir toplantıda, göçmen kriziyle mücadele etmek amacıyla Ruanda ile yapılan anlaşmayı genişletmek istediğini söyledi.

Truss, detaylarına The Times tarafından ulaşılan toplantıda, geçici koruma statüsündeki yaklaşık dört milyon Suriyeli ile dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna sahip olan Türkiye ile İngiltere'deki göçmenleri alması için müzakere başlatmak istediğini söyledi.

"TÜRKİYE İLE ANLAŞMAK MÜMKÜN"

Truss'a yakın bir kaynak Türkiye'nin, "Truss'ın potansiyel olarak değerlendireceği türden bir ülke" olduğunu doğruladı. The Times'a konuşan kaynak sözlerine, “Türklerin buna hazır olup olmadığı ise başka bir soru” diyerek devam etti.

Öte yandan, Muhafazakar Milletvekili Christopher Chope da Truss'un yakın bir zamanda kendisine, Türkiye ve İspanya gibi ülkelerle Ruanda ile yapılan anlaşma ile benzer anlaşmalar yapmayı planladığını söylediğini aktardı.

Chope, İspanya ile bir anlaşma imzalama olasılığını reddetti, ancak Türkiye ile anlaşma yönünde "gerçekçi bir olasılık" olduğunu belirtti.

JOHNSON'IN HALEFİ OLMAYA EN YAKIN ADAY

İngiltere tarihindeki ikinci kadın dışişleri bakanı olan Liz Truss, Muhafazakâr Parti Genel Başkanlığı’ndan istifasını açıklayan ve halefi seçilene kadar başbakanlık koltuğunda kalacak olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yerine başkan adayı olduğunu açıkladı.

İngiliz Daily Telegraph gazetesi için bir makale kaleme alan 46 yaşındaki Truss, "Yönetme, sonuç alma ve zor kararlar verme" becerisine sahip olduğunu ifade etti. Truss, adaylığını açıklayan Maliye Bakanı Rishi Sunak ile birlikte Johnson'ın halefi olmaya en yakın aday olarak öne çıkıyor.