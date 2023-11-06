Lodos ağaç ve elektrik direğini devirdi!

Yayınlanma: 06.11.2023 - 09:33

Güncelleme: 06.11.2023 - 10:22

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi'nde gün boyunca etkili olan lodos, sabah saatlerinde Öğreten Sokak’ta bulunan bir ağacı ve elektrik direğini devirdi.

Gürültü sesini duyanlar gördüğü manzara karşısında şoke oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Öğrencilerin yoğun kullandığı yolda gerçekleşen olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Diğer yandan Bursa Valiliği, yurttaşları tedbirli olmaları için uyarmıştı.

"DİKKATLİ OLMALARI GEREKMEKTEDİR"

Yapılan uyarıda "5 Kasım 2023 (Pazar) günü akşam saatlerinden başlayarak pazartesi günü sabah saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgarın, 50-70 kilometre şeklinde esmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın, meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verilmişti.