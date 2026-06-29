Lojman tahsisinde siyasi ve sendikal baskı iddiası: ‘Buradan bizi kimse çıkaramaz’ savunması

Zonguldak Devrek Orman Bölge Müdürlüğü’nde çalışan, iktidara yakın sendikaya üye olan memurlardan bazılarının, Kamu Konutları Yönetmeliği’ne aykırı olarak 15-20 yılı aşkın süredir lojmanı kullandıkları iddia edildi. Söz konusu personelin, siyasi bağlantılarını ve sendikal baskıları kullandıkları da ileri sürüldü.

‘BURADAN BİZİ KİMSE ÇIKARAMAZ’ SAVUNMASI

Konuyu Cumhuriyet’e yorumlayan Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Yusuf Kurt, süresi dolan tahsislerin yenilenmeden fiilen kalıcı hale getirildiğini tespit ettiklerini belirterek, “Devrek Orman İşletme Müdürlüğü lojmanlarında yaşanan tablo, devlet yönetiminde adalet duygusunu yerle bir eden, çalışma barışını bozan ve kamu vicdanını yaralayan ağır bir yönetim zafiyetidir” dedi. Tayini çıkan veya fiilen başka illerde görev yapan personelin lojmanları kulanmaya devam ettiğini söyleyen Kurt, “Bu yalnızca yönetmelik ihlali değil, aynı zamanda kamu malının amacı dışında kullanılmasıdır. Sendikamıza ulaşan bilgilere göre lojman tahsislerinde liyakat ve yönetmelik yerine siyasi ve sendikal baskıların etkili olduğu, çalışanlar arasında ayrım yapıldığı ileri sürülmektedir. Özellikle bazı çalışanların, ‘Bizi buradan kimse çıkaramaz’ şeklindeki söylemlerinin kurum içerisinde açıkça dile getirildiği, bu iddiaların defalarca idareye iletilmesine rağmen bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmamıştır” ifadelerini kullandı.

‘SİYASİ SADAKAT ÜZERİNDEN ŞEKİLLENEN DÜZEN’

İddiaların ‘kabul edilemez’ olduğuna dikkat çeken Kurt, “Kamu konutları hiç kimsenin tapulu malı değildir. Devletin malı, milletin malıdır. Hiç kimse bulunduğu makamı, siyasi gücü ya da sendikal bağlantısını kullanarak kamu kaynaklarını kendi imtiyaz alanına çeviremez. Bu anlayış, devlet memurluğunu tarafsız bir kamu görevi olmaktan çıkarıp siyasi sadakat üzerinden şekillenen bir düzene dönüştürmektedir” diye konuştu. Kamu Konutları Yönetmeliği’ne aykırı olarak lojman tahsislerinin yapılması için gereken lojman komisyonunun uzun süredir toplanmadığını, süresi dolan tahsislerinin göz ardı edildiğini, gerekli denetimlerin yapılmadığını vurgulayan Kurt, “Devrek Orman İşletme Müdürlüğü'ndeki tüm lojman tahsisleri geçmiş yılları kapsayacak şekilde incelenmeli, süresi dolmasına rağmen tahliye edilmeyen konutlar tespit edilmeli ve Kamu Konutları Yönetmeliği eksiksiz uygulanmalıdır. İhmali veya sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gerekli idari işlemler gecikmeksizin başlatılmalıdır. Tarım Orman-İş Sendikası olarak kamu kaynaklarının belli grupların ayrıcalığı haline getirilmesine, çalışanların hakkının gasp edilmesine ve kurumlarda adalet duygusunun yok edilmesine asla sessiz kalmayacağız” dedi.