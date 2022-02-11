Lokanta esnafı faturalara isyan etti: 'Para kazanmıyoruz'

11 Şubat 2022 Cuma, 10:58

Elektriğe 1 Ocak gecesi yapılan yüzde 127'lik zam faturalara yansımaya başlamadı. Bu durum yurttaşın cebini yakarken esnafı da zor duruma soktu.

Yeni tarifeyle birlikte standart elektrik tarifesine yüzde 50 zam geldi. Yapılan zamları protesto eden esnaflar, gelen elektrik faturalarını dükkanların camlarına astı.

Öte yandan pek çok işletmede elektrikle çalışan cihazların sayısı düşürüldü, fişler prizden çıkarıldı. İstanbul'da uzun süredir esnaflık yapan yurttaşlar, yaşadıkları sıkıntıları Cumhuriyet TV'ye anlattı.

''DAHA DA ARTARSA DÜKKANI KAPATIRIZ; NASIL ÖDEYECEĞİZ?''

Gelirinin yüzde 35'lere kadar düştüğünü ve müşterilerinin de şikayetçi olduğunu belirten bir esnaf, fatura ücretleri daha da artarsa dükkanını kapatacağını söyledi

Zamların bu kadar yükseleceğini tahmin etmediğini belirten esnaf, ''Hem tüketiciyle hem de toptancıyla karşı karşıyayız. Doğalgaz 2500 lira civarı, elektrik de 5200 civarında geldi. Geçen yıl elektrik 1200 lira geliyordu bu aylarda. Belki düzelir dedik ama daha beter oldu. Daha da artarsa dükkanı kapatırız. Nasıl ödeyeceğiz? Nasıl kriz yok? Başka bi yerde daha çalışıyorum. Yoksa geçinemem, çocuklarım okuyor'' ifadelerini kullandı.

Faturaların tutarından şikayetçi olan bir diğer esnaf ise zamlar azaltılmazsa devam edemeyeceğini iletti ve sözlerine şu şekilde devam etti.

''Yetmiş iki yaşındayım. Böyle bir şey ilk defa oluyor. Para kazanmıyoruz. Müşteriler de şikayet ediyor. Bir salatalık olmuş otuz lira. Bu kervan böyle yürümez. Ümit yok, Allah sonumuzu hayır etsin''