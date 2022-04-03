Lokantacı isyan etti: Elektriğim suyum eksik, işin içinden çıkamıyorum

03 Nisan 2022 Pazar, 13:45

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki bir lokantacı, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'a dert yandı. “Elektriğim, suyum kesik” diyen lokantacı sabrettiklerini söyledi.

"BEYNİM DÖNDÜ, ÇARESİZİZ BİTİĞİZ VEKİLİM. İNSANLAR SABREDİYOR"

“Çaremiz yok. Kazancımız yok” diyen İvrindili lokanta esnafı Ahmet Akın’a sıkıntıları şöyle anlattı:

“Ama mecbur döndüreceğiz mekanımızı. Oğlan, kız, hanım ve ben. Dördümüz ailecek çalışıyoruz. İşin içinden çıkamıyoruz. 2 bin 600 lira elektrik parası var. Kira bin lira. 310 liraya tüp kullanıyoruz. Elektriğim kesik, suyum kesik. Yarın zam gelir. Ayda dört beş tüp kullanıyorum. İşçi çalıştırmıyoruz. İşçi çalıştırsak 4 bin 500 lira, sigortası yemesi içmesi 8 bin lira bana maliyeti var 1 işçi çalıştırırsam. Ağırlıklı olarak öğrenci müşteri var bende. Yarım ekmek 15 lira, ayran desen 5 lira. Bir öğün 20 lira. Vatandaş 20 lira verebilir mi, nerede verecek? Beynim döndü, çaresiziz bitiğiz vekilim. İnsanlar sabrediyor”

Esnafın hayat pahalılığı karşısında kan ağladığını vurgulayan Akın, devletten de yeteri kadar destek alamayan esnafın sabır ile işini yürütmeye çalıştığını söyledi. Ahmet Akın, “Biz uğraşıyoruz diyoruz ki kardeşim madem zam geldi ÖTV’sini siz ödeyin diyoruz. Esnaf kaderiyle baş başa sabırla dayanmaya çalışıyor. İktidar destek değil yaparsa zam yapıyor” dedi.