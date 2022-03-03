CHP'li Ahmet Akın'dan EPDK'ye Isparta çağrısı : Şirketin lisansı iptal edilmeli
Isparta’da bir ay arayla yeniden yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) çağrıda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Yasal mevzuat kapsamında dağıtım şirketinin lisansı iptal edilmelidir” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Isparta’da bir ay arayla yeniden yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) çağrıda bulundu.
Akın, “Bir ay arayla aynı skandalın tekrar yaşanması, artık dağıtım şirketin sorumluluğunu yerine getirmediğinin çok açık göstergesidir. Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK derhal harekete geçmeli, yasal mevzuat kapsamında şirketin lisansı iptal edilmelidir” dedi.
TEKRAR KARANLIĞA GÖMÜLDÜ
Isparta'da, bir ay sonra, elektrik kesintileri nedeniyle dün tekrar karanlığa gömüldü. Ahmet Akın, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, Isparta'da elektrik dağıtmakla yükümlü olan CK Enerji Akdeniz Elektrik şirketi hakkında EPDK’ya şikayet başvurusunda bulunduğunu açıkladı.
Akın, açıklamasında şunları kaydetti:
"ŞİRKETİN LİSANSI İPTAL EDİLMELİ"
“Nüfusu 500 bini bulan Isparta'da henüz bir ay önce günlerce süren elektrik kesintisi hala akıllardayken kentin ilk kar yağışı ile tekrar elektriksiz kalması tam bir skandaldır. Isparta'da ilk kar yağışında aynı sorunun yaşanması, dağıtım hatlarının tamamen sorunlu olduğunu göstermektedir. Ortada mücbir sebep denilerek geliştirilecek bir durum yoktur. Isparta'da yaşanan skandalın nedeni kar yağışı değil, kent içindeki elektrik hatlarına gerekli yatırımın yapılmamasıdır. Hatlarda yaşanan patlamalar, dağıtım şirketinin orta gerilim ve alçak gerilim hatlarında sistemin sağlıklı çalışabilmesi için hiçbir yatırım yapmadığının kanıtıdır. Bir ay arayla aynı skandalın tekrar yaşanması, artık dağıtım şirketin sorumluluğunu yerine getirmediğinin çok açık göstergesidir. Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK derhal harekete geçmeli, yasal mevzuat kapsamında şirketin lisansı iptal edilmelidir.”
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