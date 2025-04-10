Lokantacı var, sanayici var ama asıl olması gereken yok: Çiftçisiz kurul

Yayınlanma: 10.04.2025 - 12:24

Güncelleme: 10.04.2025 - 12:24

Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına dün atamalar yapıldı. Bu kapsamda Ekonomi Politikaları Kurulu’na da atamalar gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un da aralarında bulunduğu daha önce de kurulda olan bazı isimler yeniden atandı. Ekonomi Politikaları Kurulu şu isimlerden oluştu: Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Cem Demiroğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ragıp Ertem, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı, Eski Hazine Müsteşar Yardımcısı, Dünya Bankası yönetiminde yer alan Hayrettin Demircan, eski BDDK Başkanı, Vakıf Katılım Bankası AŞ Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, Koç Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Fatih Ulu, Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi, Ticaret Bakanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin, Halkbank Yönetim kurulu üyesi Meltem Taylan Aydın, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Ege Yazgan, Türkiye İş Kadınları Derneği Başkanı Nilüfer Bulut, Eski Başbakan Yardımcısı, eski bakan, eski AKP Milletvekili Nurettin Canikli, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Servet Bayındır, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut.

ÇİFTÇİ YOK

Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu’na da atamalar yapıldı. Ancak sanayici, restoran sahibi, öğretim üyelerinin yer aldığı kurulda hiç çiftçi olmaması dikkat çekti. Kurul şu isimlerden oluştu: Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Aykut Gül, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Prof. Dr. Cenk Aydın, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden Prof. Dr. Eda Becer, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Eski Ziraat Bankası Genel Müdürü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Eski Tarım Bakanı, eski AKP milletvekili Dr. Mehmet Mehdi Eker, eski AKP Konya Milletvekili, sanayici Muhammet Uğur Kaleli, Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu üyesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Muhittin Özder, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TURES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Genel Müdürü Seyit Güngör Şarman, Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Zeyd Altun, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel.