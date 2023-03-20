Londra Büyükelçiliği'ne atanan Osman Koray Ertaş, Londra'da yaşayan Türklerle buluştu

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 08:50

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 08:50

Türkiye’nin yeni Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, güven mektubunun örneğini İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na sunarak görevine başladı. Ertaş, göreve başladıktan dört gün sonra Londra’da yaşayan Türkler ile bir araya geldi.

Ertaş, İngiltere’de yerleşik olan iş insanları ile Ankara Anlaşmalı iş insanlarını buluşturan sivil toplum kuruluşu ÇATI Business’in networking etkinliğine katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Ertaş, İngiltere ve Türkiye arasındaki ticari işbirliğinin önemine değindi. Gecenin açılış konuşmasını yapan ÇATI Yönetim Kurulu Üyesi Sonay Memoğlu, Büyükelçi Ertaş’ın görevine başlar başlamaz iş insanları ile bir araya gelmesinin kendilerine güç verdiğini belirtti.

(Güneş Yeşildağ – Şazimet Palta İmre – Taner Bildik – Evrim Kadıoğlu Marriott – Osman Koray Ertaş – Hüseyin Elar – Murat Mete Metin – Sonay Memoğlu – Sezin Şahin Yeşildağ)



Memoğlu, görevi bittikten sonra emekli olacağını açıklayan eski büyükelçi Ümit Yalçın’a da teşekkür etti.

Gecede Büyükelçi Ertaş’a birinci müsteşarlar Güneş Yeşildağ ve Sezin Şahin Yeşildağ eşlik etti. Etkinliğe Londra’da Türk toplumu arasında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Chingford bölgesi Muhafazakar Parti belediye meclis üyesi Şazimet Palta İmre ve çok sayıda iş insanı katıldı.

'Londra Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Sezin Şahin Yanardağ – Chingford bölgesi Muhafazakar Parti Belediye Meclis Üyesi Şazimet Palta İmre)



Katılımcılara teşekkür eden ÇATI Yönetim Kurulu üyesi Taner Bildik, ÇATI’nın sadece iş dünyası için değil İngiltere’de yaşayan tüm Türk toplumu için çalışan bir STK olduğunu söyledi. Bildik, pandemi döneminde ve yaşanan deprem felaketi sonrası yaptıkları çalışmaları anlattı.

ÇATI Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Mete Metin de depremde zarar gören illerimizde başlatılacak psikolojik destek ve eğitim çalışmaları ile yine ÇATI bünyesinde kurulacak arama-kurtarma ekibi hakkında bilgi verdi.