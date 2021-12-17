Londra'da evde çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti
İngiltere'nin başkenti Londra'da evde çıkan yangında 4 çocuk yaşamını yitirdi.
Londra İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, kentin güneyindeki Sutton bölgesinde bulunan evde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
8 itfaiye aracı ve 60 itfaiye eri ile müdahale edilen alevler yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü.
Yangından etkilenen 4 çocuğa ambulans ekipleri gelene kadar kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırılan çocukların öldüğü belirlendi.
Londra İtfaiye Komiseri Andy Roe, ölümlerin herkesi derinden üzdüğünü ifade etti.
Londra Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada yangının çıkış sebebinin araştırıldığı ve kimsenin gözaltına alınmadığı bildirildi.
Video Haberler
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
- 'Görüşmeden erken seçim çıktı'
En Çok Okunan Haberler
- Zamanlamaya dikkat çekti: 'Akıl dışı strateji'
- 'Bir deney yapılıyor, başında Erdoğan var'
- Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu
- Asgari ücret toplantısı sonrası açıklama
- Asgari ücret belli oldu
- Erdoğan asgari ücreti eksik açıkladı
- Asgari ücrette AGİ ayrıntısı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- 'Nerede duracağı belli değil'
- Yeni asgari ücretin detayları da belli oldu