Lösemi hastalarının sembol ismi Öykü Arin 7 yaşında
"Öykü Arin'e Umut Ol" isimli kampanya ile yüzbinlerce kişinin donör olmasına vesile olan Öykü Arin Yazıcı, 7'nci yaşını kutladı.
Öykü Arin'in doğum günü dolayısıyla İzmir'in Bornova ilçesindeki bir kafede parti düzenlendi. Küçük kız, arkadaşlarıyla etkinlikte eğlendi. Anne Eylem Şen Yazıcı, Öykü Arin'in yarı uyumlu kök hücre nakli ameliyatının üzerinden 2,5 yıl geçtiğini belirtti.
Her anne baba için çocuklarının özel olduğunu ifade eden Yazıcı, "Öykü Arin, yarı dönemi atlatmış oluyor. Yarı uyumlu kök hücre nakli ameliyatının üzerinden 2,5 yıl geçti. 5 yılın sonunda çok daha büyük kutlamalar yapmış olacağız. Şu an tedavi süreci devam ediyor. Bu tür hastalıklarda 5 yıl sonunda tamamen iyileşti denilebiliyor." diye konuştu. Yaşadıkları zorlu günleri anlatan bir kitap çalışması hazırlığında olduklarını dile getiren Yazıcı, kitabı, İzmir Kitap Fuarı'na yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.
İzmir'de 4 yıl önce Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin için kan bağışı kampanyası düzenlenmiş ve ülke geneline yayılan kampanyaya "Öykü Arin'e Umut Ol" adı verilmişti. Tedavi için 2019'da Antalya'ya giden Öykü Arin'e özel bir hastanede, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu kemik iliği nakledilmişti. İliğin uyum sağlamaması üzerine Öykü'ye 2 ay sonra babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapılmıştı. Tetkiklerde babasından nakledilen iliğin yüzde 98,5 tuttuğunun belirlenmesinin ardından bir süre daha Antalya'da kontrol altında tutulan Öykü Arin, daha sonra İzmir'e dönmüştü.
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