LÖSEV 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı lösemili çocuklar, gençler, aileler ve gönüllülerle birlikte büyük bir coşkuyla kutladı. Türkiye’nin farklı illerinde düzenlenen etkinliklerde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk saygı ve minnetle anılırken, gençliğin umut dolu mesajları öne çıktı. Kutlamaların merkezi, Ankara İncek’te bulunan LÖSEV Kent Yerleşkesi oldu.

İçerisinde LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi ile LSV Eğitim Kurumları’nı barındıran yerleşkede gerçekleştirilen programda, lösemiyi yenmiş gençler ve tedavileri devam eden çocuklar bir araya geldi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından dans gösterisi ile başladı. Gün boyunca öğrenciler ve gençler tarafından hazırlanan halk oyunları, şiir dinletileri, koro performansları ve drama gösterileri izleyicilere duygu dolu ve keyifli anlar yaşattı. Samsun ve Kayseri yörelerine ait halk oyunları büyük beğeni topladı.

"VAZİFEMİZİN FARKINDAYIZ"

LÖSEV Gençlik Kolları’nın, "LÖSEV Gençleri olarak daima Atatürk'ün izinde ve onun aydınlık yolunda yürüyen çağdaş LÖSEV gençleriyiz. Vazifemizin farkındayız. Türk İstiklal ve Cumhuriyetini ilelebet muhafaza edeceğiz!" sözleriyle devam eden anma töreninde gençler “Atam İzindeyiz” mesajını verdi. LÖSEV’in iyileşmiş gençleri, Cumhuriyet değerlerine bağlılıklarını ve geleceğe dair umutlarını bir kez daha vurguladı.

"AYDINLIK TÜRKİYE İCİN ÇALIŞMAYA DEVAM"

Törende konuşan LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, gençler başta olmak üzere velilere ve tüm çalışanlara şöyle seslendi: “Geçmişe dönüp baktığımızda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının gelecek nesiller için fedakârca çabaladığını görüyoruz. Bizler de bu fedakârlıkları unutmadan çalışmalıyız. 19 Mayıs, 29 Ekimleri kutlarken o günlerin kolay kazanılmadığını bilmeliyiz. İnanıyorum ki sizler ülkeye sahip çıkacak Atatürk’ün umudu olan gençler olarak bu ülkeyi ayağa kaldıracaksınız. Durmak yok, koşmaya, hayat kurtarmaya; bilinçli gençler yetiştirerek aydınlık Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.”