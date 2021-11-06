LÖSEV, 6 yaşındaki ALL hastası Cafer'in hayalini gerçekleştirdi
Akut Lenfoblastik Lösemi tanısı konulan 6 yaşındaki Cafer'in hayali, LÖSEV ile gerçek oldu. Bir ablasını kanser sebebiyle kaybeden, babasının ise engelli olduğu için çalışamadığı Cafer'in tek hayali yaşayabilecekleri bir odaydı.
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, kayıtlı 50 bine yakın hasta arasından bir çocuğa daha ışık oldu.
2021'in yılında Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) tanısı konulan, İstanbul Sultangazi'de yaşayan 6 yaşındaki Cafer'in ve ablasının tek hayali yaşayabilecekleri bir odaydı.
ARTIK ONLARIN DA ODASI VAR
LÖSEV, kendilerinin gelmesini pencereden bekleyen iki çocuğun da hayallerinin gerçekleşmesine imkan sağladı. Cafer ve ablasına oda takımı ve ranza hediye edildi.
Bir ablasını kanserden kaybeden Cafer'in babası engelli olduğu için çalışamıyor.
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