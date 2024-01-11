LÖSEV Cumhuriyet’teydi

Yayınlanma: 11.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 11.01.2024 - 03:37

Genel yayın yönetmenimiz Mine Esen ve yazarımız Özlem Yüzak tarafından ağırlanan ekipte LÖSEV Sosyal Hizmetler Eğitim Koordinatörü Zakine Karausta Taş ve LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Neslihan Çelik’e, tedavileri tamamlanan Duygu Işık, Sıla Duran, Taylan Emin Topdemir ve Yusuf Nuri Dedeoğlu eşlik etti.

Cumhuriyetin 100. yılının LÖSEV’in de 25. yılı olduğunu ve bu nedenle de bu yılı “Mücadele yılı” ilan ettiklerini belirten Karausta, “Çocuklarımızın tedavi sürecinde geri kaldıkları öğrenimlerini tamamlamalarını önemsiyoruz. Aynı zamanda da Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk’e, bayrağına saygılı, ilkeli yurttaşlar olmasını istiyoruz. Bu süreçte doğru bilgiye ulaşmaları çok önemli. O nedenle de bu özel günde Cumhuriyet gazetesindeyiz. Emekçi gazetecileri ziyaret etmek ve destekleri için teşekkür etmek istedik” dedi.

Doğuştan gelen rahatsızlığı nedeniyle bir dönem kanser tedavisi gördüğünü belirten Duygu Işık ise “İki yıl önce LÖSEV ile kontrollerim sırasında karşılaştık. Sanat, diksiyon ve dil eğitimi gibi birçok alanda eğitim verdiler. Hayalim okulumu bitirdikten sonra LÖSEV okullarında çalışmak” diye konuştu.