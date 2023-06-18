Gülistan Benli: LÖSEV bize hep umut oldu

Yayınlanma: 18.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.06.2023 - 03:00

Kanseri atlatan anne Gülistan Benli de LÖSEV’in vefakâr annelerinden. Benli’ye 2017’de 4’üncü aşama meme kanseri tanısı konuldu. Gördüğü kemoterapi ve akıllı ilaç tedavilerinin ardından sağlığına kavuşan anne, bu kez de oğlu Çağan’a “lösemi” teşhisi konulmasıyla büyük üzüntü yaşadı. Benli, bu süreçte LÖSEV’le tanıştı.

(Gülistan Benli ve oğlu Çağan kanserle mücadele ederken LÖSEV’le tanıştı.)



‘ÇORBADA TUZUM OLSUN’

Benli, oğlu Çağan’ın vakfın hastanesi olan LÖSANTE’de tedavi olup iyileşmesinin ardından da LÖSEV’in diğer vefakâr anneleri gibi vakıfla olan bağlarını koparmadı. LÖSEV’in koro etkinliklerine katıldı, sunumlar yaptı, gönüllü olarak yardım faaliyetlerine katılarak lösemili çocuklara umut oldu. Çağan ise vakfın okulu olan LSV Eğitim Kurumları’nda eğitimine devam ediyor. Hastalığı kısa süre önce nükseden Gülistan Benli, LÖSANTE’de tedaviye başladı. Ancak Benli’nin tedavisi sürse de kendisi LÖSEV’in etkinliklerine katılmayı da aksatmıyor.

Cumhuriyet’e konuşan Benli, “LÖSEV, oğlumun hastaneye yatmasından itibaren hep bizim yanımızdaydı. LÖSEV bize umut oldu. Hâlâ yanımızda. Bize bu kadar destek olan kurumda lösemili çocuklar için ben de çorbada tuzum olsun istedim” dedi.

Benli, “Hastalığım tekrar kemikte nüksedince yakınlarım tedirgin oldu. Ancak ben bacaklarım müsait olduğu sürece yürüyeceğim, koşacağım. Her anımızın değerini bilmeliyiz” diye konuştu.