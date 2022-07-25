'Lozan Antlaşması Türkiye’nin tapu senedidir'
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmir şubeleri, Lozan Barış Antlaşması’nın 99. yıldönümünde İzmir’de bir basın açıklaması düzenledi.
Kültürpark’ta bulunan İsmet İnönü Heykeli önünde bir araya gelen dernek temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, hazırladıkları pankartlar ve çelenkleriyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’yü andı. Grup adına hazırlanan ortak basın açıklamasını okuyan ADD İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Berke Ünal şunları kaydetti:
“99. yaşını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedi olan Lozan Antlaşması, hükmünü bir asır boyunca sürdüren ve ilelebet de sürdürecek olan ender uluslararası antlaşmalardan biridir. Emperyalistler yıllardır bizden, Lozan’ı rafa kaldırıp 10 Ağustos 1920’de Osmanlı’ya imzalattıkları Sevr paçavrasını kabullenmemizi istiyorlar. Uluslararası toplantılarda her fırsatta ya Sevr’i ya da 21. yüzyıl versiyonu BOP haritasını karşımıza çıkarıyorlar. Lozan’ın yaşamsal önemine, BOP tuzağına dikkat çeken yurtseverler “Paronayak” damgası ile karalanır ya da düzmece iddianamelerle yargılanırken, Atatürk ve cumhuriyet düşmanı gericiler Lozan’ı “Hezimet” olarak ilan ediyor. En yetkili ağızlar, hem de Yunanistan ziyaretinde, Lozan’ı tartışmaya açma gafletine düşüyor. Lozan’ı tartışmaya açmak, Sevr paçavrasına ve türevi emperyal planlara boyun eğmektir. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk ulusu var oldukça Lozan Antlaşması da var olacaktır.”
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