LPG tankeri patlaması davasında yeni gelişme: 'Olayın sorumlusu HABAŞ'tır'

Yayınlanma: 20.09.2023 - 15:01

Güncelleme: 20.09.2023 - 16:05

27 Nisan 2017 tarihinde İzmit Körfezi Tütünçiftlik açıklarında HABAŞ’a ait LPG tankeri, yükünü tesislerdeki platforma boşaltmaya başladı.

İddiaya göre, boşaltma işleminden iki gün sonra saat 02.00 sıralarında geminin birinci kaptanı Murat P.’nin bilgisi dahilinde ikinci kaptan Yavuz P.’nin talimatıyla artık ve platforma basılamayan gazlar denize boşaltıldı.

Saat 16.20 sıralarında ise Serdar-2 servis botu, tankların temizliği için gemiye malzeme bırakmaya gitti. Serdar-2 servis botundaki temizlik malzemelerinin LPG tanker gemisine yüklendiği sırada deniz yüzeyinde oluşan gazın patlaması neticesinde servis botu tamamen yandı.

LPG tankerin bir kısmı da yandı. Gaz patlaması sebebiyle çıkan yangında gündelik ve sigortasız olarak çalıştırılan işçi Nail Demirci suda boğularak hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

"OLAYIN SORUMLU HABAŞ’TIR"

Davanın 20. celsesi, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya taraf avukatları ve tutuksuz sanık Suat İ. katılırken, diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Serdar-2 botu kaptanı Suat İ., olayın sorumlusunun HABAŞ olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı iler bir tarihe erteledi.

HABAŞ YÜZDE 50 KUSURLU BULUNMUŞTU

Olaya ilişkin davanın 16. celsesinde bilirkişi raporu da sunulmuştu.

Raporda, meydana gelen yangın ve patlamada HABAŞ Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yüzde 50, HABAŞ gemisi 2. kaptanı Yavuz P. yüzde 20, HABAŞ gemisi 1. kaptanı Murat P. yüzde 10, HABAŞ şirket yetkilisi Erdinç G. yüzde 10 ve Serdar-2 botu kaptanı Suat İ. ise yüzde 5 oranında kusurlu bulunmuştu.