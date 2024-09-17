Lübnan’a siber saldırı gündemdeyken… Siber güvenlik uzmanından flaş uyarı! ‘Cebimizdeki telefon da patlatılabilir’

Yayınlanma: 17.09.2024 - 22:25

Güncelleme: 17.09.2024 - 22:25

Dünya kamuoyu İsrail'in Lübnan'da düzenlediği siber saldırıyı konuşuyor. Yaşanan saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken 2800 kişi de yaralanmıştı.

Halk TV'de Şule Aydın'ın sunduğu Kayda Geçsin programına bağlanan siber güvenlik uzmanı Ersin Çahmutoğlu, tüm telefonların uzaktan patlatılabileceğini açıkladı.

BU DÜZENEK HANGİ CİHAZLARDA KULLANILABİLİR?

Çahmutoğlu şunları söyledi:

"Fiziki olarak yerleştirilen cihazdan bahsediyorsak başka cihazda olup olmaması önemli fiziki müdahale gerekiyor. Ama yazılımsal bir açıktan bahsediyorsak Hizbullah üyelerinin kullandığı cihazlar gibi pek çok cihazda da olabilir. Şöyle bir örnek vereyim. İşin ciddiyetini anlatmak için son model en lüks en pahalı bir cep telefonu bile yaklaşık 3 sene önce çok kolay hacklenebiliyordu. İsrailli bir siber istihbarat yazılımı tarafından. Bu bugün de yapılabilir. Çünkü bir açık bulup ona uygun bir yazılım geliştirdiler. Yüzbinlerce insanı dinlediler bu şekilde."

“CEBİMİZDEKİ TELEFON DA PATLATILABİLİR”

Programa katılan Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan dikkat çeken bir soru sordu.

Pehlivan’ın “Benim elimde bir telefon var bu telefonun patlama meselesi batarya aracılığıyla. İnternete bağlı telefonumu dışardan birileri hackleyip bataryayı ısındırıp patlayabilir mi?” sorusuna Çahmutoğlu şu cevabı verdi:

"Kesinlikle patlatabilir. İnternete bağlı bir cihazdan bahsediyorsak mümkün. İnternete bağlı olmasa bile casus yazılım o telefona o cihaza sızdıysa olur. Bu yazılımlar çok güçlü. Anlık olarak sizin telefonunuzu açar kapatır ses kaydı alır. Bunlar zor ihtimaller değil."