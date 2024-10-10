Lübnan’daki Türk vatandaşlarını tahliye edecek gemi Beyrut’tan ayrıldı
İsrail saldırısı altındaki Lübnan'dan ayrılmak isteyen yaklaşık 2 bin 500 Türk vatandaşı, Deniz Kuvvetleri'ne ait 2 bin kişi kapasiteli iki gemiyle Mersin'e doğru yola çıktı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan’daki Türk vatandaşlarını tahliye edecek olan geminin Beyrut’tan ayrılarak Mersin’e doğru yola çıktığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan’da bulunan Türk vatandaşlarının tahliye işlemleri hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, Lübnan’daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz Beyrut’tan ayrılarak Mersin’e doğru yola çıktı. Ülkemiz, İsrail’in bölgede yaydığı savaşın yarattığı insani kriz karşısında bölge halklarına yardım elini uzatmaya ve yurt dışındaki vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.
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