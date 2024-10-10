Lübnan'dan tahliye: İlk gemi Mersin Limanı'na geldi

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan ve içinde 588 kişinin bulunduğu gemi, Mersin Limanı'na ulaştı. Yolcular gemiden inmeye başladı.

Lübnan'dan tahliye: İlk gemi Mersin Limanı'na geldi
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ANKA
Yayınlanma: 10.10.2024 - 21:54

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan TCG Bayraktar gemisi saat 21.00 sıralarında Mersin Limanı'na yanaştı.

588 kişinin bulunduğu gemiden yolcular inmeye başladı.

Yolcuları Dışişleri Bakan Yardımcısı, Mersin Valisi, Mersin İl Emniyet Müdürü, Mersin İl Jandarma Genel Müdürü ve Mersin AFAD İl Müdürü'nün de bulunduğu heyet karşılıyor.

378 kişiyi taşıyan TCG Sancaktar'ın da ilerleyen saatlerde Mersin Limanı'na gelmesi bekleniyor. 


Etiketler: #Lübnan #Türk #israil

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